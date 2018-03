Marszałek województwa z PO: Nagrody w samorządach? Nam się nie należało

"Oœwiadczam: Marszałkowie (i wice), Starostowie (i wice), Burmistrzowie nie przyznajš sobie premii. Nam się NIE należało" - pisze na Twitterze marszałek województwa zachodniopomorskiego z PO Olgierd Geblewicz.

Geblewicz skomentował w ten sposób słowa wiceministra sprawiedliwoœci Patryka Jakiego, który - krytykowany przez szefa klubu PO Sławomira Neumanna za nagrody przyznane przez premier Beatę Szydło ministrom swojego rzšdu - stwierdził, że należy sprawdzić jakie nagrody otrzymali politycy PO w samorzšdach.

"PiS sprawdza to w całym kraju, bo liczy, że przykryje swojš pazernoœć. Oœwiadczam: Marszałkowie (i wice), Starostowie (i wice), Burmistrzowie nie przyznajš sobie premii. Nam się NIE należało" - zauważa polityk.

Jaki sugeruje @SlawekNeumann ze samorzšdowcy PO wzięli więcej nagród od ministrów PiS. PiS sprawdza to w całym kraju, bo liczy, że przykryje swojš pazernoœć. Oœwiadczam: Marszałkowie (i wice), Starostowie (i wice), Burmistrzowie nie przyznajš sobie premii. Nam się NIE należało?? — Olgierd Geblewicz (@OGeblewicz) March 25, 2018

Wpis Geblewicza to nawišzanie do słów Beaty Szydło, która w Sejmie broniła w czwartek decyzji o przyznaniu ministrom swojego rzšdu nagród w wysokoœci ok. kilkudziesięciu tysięcy złotych w skali roku. - Tak, rzeczywiœcie ministrowie, wiceministrowie w rzšdzie PiS otrzymywali nagrody - za ciężkš, uczciwš pracę i te pienišdze im się po prostu należały - mówiła w czwartek z trybuny sejmowej była premier Beata Szydło. - To były nagrody oficjalne, nagrody, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej izbie. A nie zegarki od kolegów-biznesmenów - dodała.