"Solidarni z Gowinem". Politycy drwią z wicepremiera

Politycy opozycji wrzucajš na Twittera zdjęcia z Sejmu, na których widać jak między zasiadajšcymi w sejmowych ławach posłami kršży puszka z naklejkš "zbiórka na Gowina". Akcja została zainicjowana przez ruch Kukiz'15.

"Akcja solidarni z J(arosławem) Gowinem dziœ w Sejmie" - pisze Maciej Kierwiński z PO zamieszczajšc zdjęcie puszki na Twitterze.

Poniżej dalsza częœć artykułu

O zbiórce informuje też inny poseł PO, Michał Stasiński.

W zbiórce wzięła udział m.in. posłanka Joanna Augustowska z PO, co uwieczniła na Twitterze.

Dorzucę bo jak nie wystarcza do pierwszego... ?? #biednyjakGowin pic.twitter.com/1Y0ihBgFe2 — Joanna Augustynowska (@Augustynowska) February 28, 2018

A szef klubu Platformy, Sławomir Neumann cieszy się, że jest już 28, bo "Gowinowi udało się docišgnšć do pierwszego".

Ufff! dzisiaj 28 luty!

Udało się jakoœ J. Gowinowi docišgnšć do pierwszego .... https://t.co/lDjJ1mydMJ — Sławek Neumann (@SlawekNeumann) February 28, 2018

O akcji pisze też na swoim Twitterze Paweł Kukiz, lider Kukiz'15.

W akcji biorš też udział politycy Nowoczesnej o czym pisze m.in. Witold Zembaczyński:

To reakcja na słowa wicepremiera Gowina, który - komentujšc wysokoœć nagród przyznanych przez Beatę Szydło swoim ministrom, a także samej sobie (Szydło przyznała sobie nagrodę w wysokoœci 65,1 tys. zł za 2017 rok - co ujawnił Krzysztof Brejza z PO).

Minister nauki powiedział rano w Radiu Zet, że "gdy był ministrem sprawiedliwoœci to czasami nie starczało mu do końca miesišca". - Sytuacja, w której minister zamiast skupiać się na sprawach państwa, zastanawia się jak dożyć do pierwszego, nie jest zdrowa - powiedział Gowin.

Po pewnym czasie Gowin przeprosił za swojš wypowiedŸ. "Przepraszam, tych którzy poczuli się dotknięci mojš niefortunnš wypowiedziš - zwłaszcza tych, którzy zmagajš się z prawdziwym niedostatkiem. Moim zamiarem nie było uskarżanie się na własnš sytuację, która bez wštpienia jest o wiele lepsza niż milionów Polaków" - napisał wicepremier.