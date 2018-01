Debata ze Schetyną po angielsku? Schetyna: Tak, z Kaczyńskim

Poseł Tarczyński napisał na Twitterze, że "wieœć gminna niesie" iż Schetyna oraz były lider Nowoczesnej Ryszard Petru spotkali się w pištek i szukali "nowoczesnego pomysłu na przykrycie głosowania w sprawie aborcji".

"No to ja proponuje debatę przewodniczšcemu Komisji Spraw Zagranicznych, posłowi Schetynie debatę w języku angielskim. Wybierz tematy!" - dodał Tarczyński.

A odpowiadajšc na komentarz jednego z internautów Tarczyński zaproponował, że "jeden będzie słuchał, a drugi tłumaczył". "Przecież nowoczeœni sš, innowacyjni, wykształceni i z dużych miast" - ironizował.

W odpowiedzi Schetyna - w języku angielskim - stwierdził, że zawsze chętnie spotka się na debacie z Jarosławem Kaczyńskim. "In English, obviously" ("Po angielsku, oczywiœcie") - dodał.

I’m always ready to debate with your boss - Mr. Kaczynski. In English, obviously ?? https://t.co/7OEM9OUr0z