Atak na biuro poselskie PO. "Winię za to PiS"

W miejscu, które zostało zniszczone przez wandali, mieści się biuro poselskie trzech posłów Platformy Obywatelskiej - Arkadiusza Myrchy, Tomasza Lenza i Antoniego Mężydło.

Jak zaznaczył Myrcha, nie był to pierwszy atak na ich biuro. Do ostatniego aktu wandalizmu miało dojść przed świętami.

"Każdorazowo te same zniszczenia". Panie ministrze Błaszczak, winię a to PiS i Waszą pełną nienawiści politykę" - napisał Myrcha.

"Rachunek za nową tablicę chyba tym razem wyślę na Nowogrodzką" - dodał polityk PO.

Myrcha swoim wpisem na Twitterze chciał pokazać, że ataki nie dotyczą tylko biuro polityków Prawa i Sprawiedliwości. W grudniu wandale zniszczyli biura m.in. Łukasza Schreibera, europosła Kosmy Złotowskiego i minister Beaty Kempy.

