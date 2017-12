Siemoniak: Rząd PO-PSL szybciej modernizował armię

Za rządów PO-PSL modernizacja polskiej armii postępowała znacznie szybciej niż przez ostatnie dwa lata - powiedział w środę b. szef MON Tomasz Siemoniak.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i wiceszef MON Bartosz Kownacki podsumowali kilka godzin wcześniej przedsięwzięcia modernizacyjne resoru w ostatnich dwóch latach. Jak poinformował Macierewicz, na modernizację sił zbrojnych wydano 20 mld zł, z czego 13 mld zł przeznaczono na produkty dostarczane przez polskie zakłady. Według Kownackiego, do 2015 r. poprzednie ekipy rządzące nie wykorzystywały wszystkich środków przeznaczonych na wojsko – w sumie od 2008 do 2015 r. nie wydano 12 mld zł.

Według byłego szefa MON za rządów PO-PSL Tomasza Siemoniaka, który był gościem TVN24, w 2014 r. „budżet też został wykonany w stu procentach, jeśli patrzeć literalnie”.

„Szef MON osiągnął to, wydając miliardy na samoloty VIP i przekazując zaliczki za potrzeb przyszłych dostaw. To nie jest sztuka wykonać budżet, jeżeli się za coś, co będzie za kilka lat, z góry przepłaci. Dziwię się bardzo, że Antoni Macierewicz akurat tym się chwali, bo bardzo łatwo to zdemaskować i dla ekspertów, którzy siedzą w tematyce obronnej dzisiejsza konferencja to było jedno wielkie kuriozum” – powiedział.

Jak dodał, „argumenty Macierewicza wracają, bo nie może się niczym pochwalić”. „To my kupiliśmy pierwszego niszczyciela Kormoran (…), dokupiliśmy kilkaset Rosomaków, pięć samolotów Casa, pociski dla F16, więc modernizacja postępowała znacznie szybciej niż przez te dwa lata” – ocenił.

Zdaniem Siemoniaka także w ubiegłych latach na produkty dostarczane przez polskie zakłady wydawano blisko 65 proc. środków przeznaczonych na wojsko. „Jeszcze przed naszymi rządami było tak samo. To jest stały współczynnik, więc demagogia nie jest specjalnym osiągnięciem” – stwierdził.