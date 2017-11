Neumann: wystawienie kandydatury Trzaskowskiego - wzmocni chęć rozmowy całej opozycji

Myślę, że wystawienie przez PO kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy, nie tylko nie zamknie, ale wzmocni chęć rozmowy całej opozycji o najlepszym kandydacie - ocenił w czwartek szef klubu PO Sławomir Neumann.

Lider PO Grzegorz Schetyna oświadczył w czwartek, że chce, aby Rafał Trzaskowski był kandydatem PO i całej zjednoczonej opozycji na prezydenta Warszawy. Wcześniej Nowoczesna zapowiedziała, że jej kandydatem na to stanowisko będzie członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Paweł Rabiej.

Szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała w czwartek, że jej klub jest zaskoczony inicjatywą PO. Podkreśliła, że Trzaskowski jest kandydatem nieustalonym z nikim ze "zjednoczonej opozycji"; oceniła, że "takie ogłaszanie kandydata" nie pomoże w rozmowach koalicyjnych.

Do sprawy odniósł się w czwartek szef klubu PO Sławomir Neumann. "Myślę, że wystawienie Trzaskowskiego nie tylko nie zamknie, ale wzmocni chęć rozmowy całej opozycji o najlepszym kandydacie. Będzie to kandydat, którego będzie można sprawdzić w sondażach, warszawiacy będą mogli sie wypowiedzieć a cała reszta - do tego odnieść, w sposób taki prawdziwy, realny. To niczego nie zamyka a wszystko otwiera" - powiedział Neumann dziennikarzom.

Jak dodał, wcześniej Nowoczesna wystawiła kandydaturę Rabieja. "To normalne, nikt tu nie robi nikomu krzywdy. PO zaprezentowała swojego kandydata, będziemy budować teraz dla niego poparcie, także szersze. Wierzę, że (Trzaskowski) to będzie kandydat całej zjednoczonej opozycji" - powiedział polityk PO. Zaznaczył, że spodziewa się, że "na stole pojawi się pewnie jeszcze kilka nazwisk, także z lewicy i będziemy o tym wszyscy rozmawiać"

Neumann powiedział, że dopiero za jakiś czas zostanie przedstawiony projekt PiS dot. zmian w ordynacji wyborczej i właśnie to "ustali nowe warunki gry, które zdecydują o tym, że opozycja pójdzie jedną listą i wybierze najlepszego kandydata z puli".

Pytany, co się stanie, jeśli będzie dwóch kandydatów zjednoczonej opozycji w Warszawie, Neumann powiedział: "Wtedy nie będzie zjednoczonej opozycji". Wyraził jednocześnie nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie.