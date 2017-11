RZECZoPOLITYCE Jan Grabiec: Platformie bliżej do Nowoczesnej

- Tworzyliśmy koalicję z PSL, jednak bliżej nam do Nowoczesnej. W naszej partii zajdzie wiele zmian - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Jan Grabiec, rzecznik prasowy PO.

Jan Grabiec wypowiedział się na temat najbliższych planów politycznych Platformy. - Tworzyliśmy koalicje z PSL, jednak bliżej nam do Nowoczesnej. W naszej partii zajdzie wiele zmian na poziomie lokalnym. Jestem przekonany, że zmieni się skład zarządu. Sztab PO powstanie w ciągu kilku miesięcy. Zaczyna się serial wyborczy, najbliższy odcinek to wybory samorządowe – dodał.



- Jestem przekonany, że Rafał Trzaskowski będzie kandydatem PO na prezydenta Warszawy. Nie będę krytykował kandydatów opozycyjnych. Nie powinniśmy krytykować żadnego kandydata. Niestety Nowoczesna zaczęła to robić. Mam nadzieje, że członkowie partii Ryszarda Petru zrozumieją, że to nie jest dobra droga. Zależy nam na budowaniu jak najszerszej linii opozycyjnej. Chcemy stworzyć wielką platformę, z miejscem na osoby reprezentujące różne środowiska – zaznaczył.



Wypowiedział się również o komisji reprywatyzacyjnej. "Nie znam ludzi, którzy dobrze oceniają prace komisji reprywatyzacyjnej, a nie są związani z partią PiS". Rozmówca źle ocenił aktywność Patryka Jakiego. "Patryk Jaki wykorzystuje stanowisko żeby osłaniać swoich kolegów". Wyraził także swoją opinie na temat prezydent Warszawy. - Naszym zdaniem Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna stawić się na przesłuchaniu w komisji reprywatyzacyjnej. To byłoby dobre dla jej wizerunku - podkreślił.



- Od wygranych wyborów w Warszawie w 2006 zaczęliśmy odsuwać PiS od władzy i dlatego mam nadzieję, że najbliższe wybory również zapoczątkują to zjawisko – zapowiedział rozmówca.



Na koniec rozmowa dotyczyła aborcji i zaostrzenia ustawy przez PiS. Rozmówca powiedział, że w tej kwestii nigdy nie było dyscypliny wśród członków PO. - Zobaczymy jak te projekty zostaną złożone w sejmie, i wtedy ocenimy – powiedział.