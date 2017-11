Generał Marian Janicki wstępuje do Platformy Obywatelskiej Fotorzepa/Magda Starowieyska

- To, co dzieje się w ostatnim czasie ze służbami mundurowymi, sprawia, że zdecydowałem się wstąpić do Platformy Obywatelskiej – ogłosił gen. Marian Janicki, były szef BOR.

