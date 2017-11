Schetyna: Nie chcę oddać miast w ręce PiS

Nie powinniśmy dzielić naszych kandydatów i spoglądać na wybory przez pryzmat partyjnych legitymacji, ale przez pryzmat możliwego poparcia mieszkańców - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna, odnosząc się do rozmów opozycji ws. wyborów samorządowych.

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru zaprosił przedstawicieli partii opozycyjnych na spotkanie we wtorek w związku z ogłoszeniem przez PO kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele PO, UED, SLD oraz KOD. PO będzie reprezentował Andrzej Halicki.

- To jest naturalne, że partie opozycyjne, które chcą zbudować wspólną listę, chcą być razem w wyborach, muszą przejść przez czyściec wspólnych rozmów - powiedział Schetyna w radiu RMF FM. Lider PO podkreślił konieczność ustalenia zasad współpracy między partiami opozycyjnymi. - Wiem, że to będzie trudny proces, bo każdy będzie chciał dominować w tym porozumieniu, to jest naturalne - ocenił.

- Nie powinniśmy dzielić naszych kandydatów, nie powinniśmy spoglądać na te wybory przez pryzmat partyjnych legitymacji, ale przede wszystkim przez pryzmat wsparcia, możliwego poparcia, które dadzą mieszkańcy kandydatom - stwierdził Schetyna. - Chcę skutecznie walczyć z PiS i zrobić wszystko, żeby samorządy, polskie miasta, województwa, nie trafiły w ręce PiS - dodał.

Schetyna podkreślił, że PO jako największa partia opozycyjna musi mieć inicjatywę i pomysły personalne. - Uważam, że w każdym mieście, gdzie są kandydaci, którzy aplikują, mają szansę na zwycięstwo wyborcze, tam powinno dochodzić do rozmów i porozumień na poziomie regionalnym, lokalnym. Ci dobrzy kandydaci, którzy mogą wygrać wybory bezpośrednie na prezydentów, nie muszą mieć legitymacji partyjnych - powiedział.

Przewodniczący PO zaprzeczył też, by coś wiedział o tym, że 11 listopada ma być podpisana wspólna deklaracja liderów opozycji. - Nie ma żadnych ustaleń, przynajmniej ja o tym nie wiem - powiedział.