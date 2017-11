Burmistrz Olsztynka zmienia zdanie. Zostanie w PO Flickr/PO

Regionalne władze PO rozesłały we wtorek oświadczenie burmistrza Olsztynka Artura Wrochny, w którym napisał, że jest i zamierza być członkiem tej partii. Dzień wcześniej mówił on PAP, że złoży rezygnację z członkostwa w PO i podejmie decyzję o ew. przystąpieniu do Porozumienia.

Nazwisko burmistrza Olsztynka, który jest szefem PO w powiecie olsztyńskim i członkiem rady regionu warmińsko-mazurskiego tej partii, ogłoszono na sobotnim kongresie nowego ugrupowania Jarosława Gowina wśród samorządowców, którzy przyjechali poprzeć tę inicjatywę. We wtorek biuro regionu warmińsko-mazurskiego PO przesłało mediom oświadczenie Wrochny, które skierował w tym dniu do szefa regionalnych struktur tej partii Jacka Protasa. "W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi mojej osoby (ewentualnej zmiany partyjnej oraz interpretacji moich wypowiedzi) informuję, że nie byłem uczestnikiem Kongresu partii +Porozumienie+ i nie przystąpiłem do tego ugrupowania. Jestem i zamierzam być członkiem Platformy Obywatelskiej RP" - napisał Wrochna. Dzień wcześniej Wrochna mówił PAP, że jest jeszcze członkiem Platformy, ale w najbliższych dniach złoży rezygnację. Tłumaczył, że jest to konsekwencją jego "zbliżenia do nowej inicjatywy premiera Gowina". Zaznaczał, że nie brał udziału w sobotnim kongresie, ale "życzliwie patrzy na tę inicjatywę". Zapowiadał, że decyzję o ewentualnym przystąpieniu do Porozumienia podejmie w niedługim czasie. W poniedziałkowej wypowiedzi dla TVP Olsztyn mówił natomiast: "nie ukrywam, że mam taki zamiar, przystąpienia do tej formacji". We wtorek Wrochna nie odbierał telefonów, a w sekretariacie olsztyneckiego urzędu miejskiego poinformowano PAP, że "burmistrz źle się poczuł i musiał pójść do lekarza". Lider Porozumienia na Warmii i Mazurach Michał Wypij, powiedział PAP, że widział wtorkowe oświadczenie Wrochny, szanuje jego decyzję i nie zmienia to jego wysokiej oceny dla pracy burmistrza w samorządzie. "Pan burmistrz publicznie wyrażał dużą życzliwość i chęć współpracy. Rozumiem, że dzisiaj jest taka sytuacja, że jeszcze nie złożył rezygnacji w Platformie, więc po prostu spokojnie robimy swoje" - mówił. Wypij powtórzył, że w jego ocenie dla ludzi o centroprawicowych poglądach nie ma miejsca w Platformie i naturalnym środowiskiem, gdzie się odnajdą i będą mogli realizować swoje ambicje jest partia Porozumienie. Dlatego - jak mówił - takie osoby zachęca do kontaktu i współpracy. 06.11.2017 Członek PO odchodzi z partii. Dołączy do Gowina

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ