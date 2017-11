Joanna Mucha chce rządzić Platformą na Lubelszczyźnie

Joanna Mucha wystartuje w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej na Lubelszczyźnie.

18 listopada upływa termin zgłaszania kandydatów na przewodniczących regionów i przewodniczących powiatów. Joanna Mucha zapowiedziała w rozmowie z TOK FM, że będzie ubiegać się o stanowisko szefa partii na Lubelszczyźnie.

- Jestem przekonana, że szczególnie na Lubelszczyźnie, gdzie teren jest bardzo trudny, potrzebny jest szef regionu, który będzie jednoczył. A ja zawsze byłam postrzegana jako osoba, która jest w środku różnych sporów, które - nie ukrywajmy - były w Platformie. Mam więc nadzieję, że ta jednocząca umiejętność będzie czymś, co pozwoli postawić lubelską PO na nogi - powiedziała posłanka PO.

Mucha zapowiada, że chce być szefem, który "udowodni, że mamy jakiś program do zrealizowania i musimy zrobić wszystko, by go zrealizować. Myślę, że to naprawdę jest wykonalne".

Wybory powszechne przewodniczących powiatu, członków rady powiatu, delegatów oraz przewodniczących regionu zaplanowane są na 2 grudnia.