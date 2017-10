Siemoniak: Więcej na wojsko? To odwracanie uwagi

Popieramy zwiększanie budżetu na obronność, ale ustawa w tej sprawie, to próba odwrócenia uwagi od problemów, takich jak "zahamowanie" modernizacji armii, czy "pasmo" porażek ministra obrony Antoniego Macierewicza - ocenił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych, która stopniowo zwiększa wydatki obronne do co najmniej 2,5 proc. PKB. Nowelizacja przewiduje też, że w wojsku będzie do 200 tys. żołnierzy, limit etatów żołnierzy zawodowych wyniesie 150 tys., 50 tysięcy stanowisk nowelizacja przewiduje dla żołnierzy obrony terytorialnej.

Siemoniak powiedział, że klub Platformy Obywatelskiej popierał zwiększanie wydatków na armię.

- Wszystko, co służy zwiększaniu bezpieczeństwa i finansowania bezpieczeństwa jest przez nas pozytywnie odbierane. Niemniej jednak trudno nie skomentować tej ustawy, jako próby odwrócenia uwagi od tego, że modernizacja zahamowała, że odeszli najlepsi dowódcy z wojska polskiego, że ministrowanie Antoniego Macierewicza, to jest jedno wielkie pasmo porażek - zaznaczył wiceszef PO.

Siemoniak zauważył też, że w projekcie budżetu państwa na 2018 rok "procentowo mniej" jest na modernizację armii a są "ogromne kwoty" na samoloty dla VIP-ów z pieniędzy dla wojska. - Dobrze by było, gdyby za takimi aktami strzelistymi, uroczyście podpisywanymi ustawami, wielkimi przemówieniami prezydenta, ministra Macierewicza, szły konkretne rzeczy - powiedział polityk Platformy.

- Polska musi być bezpieczna tu i teraz, a to się robi nie ustawami, długopisami a konkretnym sprzętem i jakością wojska, a tego nie ma i te dwa lata (rządów PiS) to jest ogromny regres - przekonywał Siemoniak.

Zdaniem wiceszefa PO, obecnie nie ma polskiej polityki wschodniej, a takie projekty jak Partnerstwo Wschodnie, czy mały ruch graniczny z Obwodem Kaliningradzkim zostały przez rządy Prawa i Sprawiedliwości "zaprzepaszczone". - Te wszystkie plany odsunęły się na bok. Mamy dziś propagandowe przedsięwzięcie pod hasłem Obrony Terytorialnej. Mało w tym treści, mało zdolności, mało w tym jakości, dużo hałasu, dużo propagandy, dużo ceremonii - ocenił Siemoniak.