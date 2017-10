Neumann: Będziemy bronić Gronkiewicz-Waltz

Wybory samorządowe będą weryfikacją dla całej Platformy Obywatelskiej - powiedział w środę szef klubu PO Sławomir Neumann. Jednocześnie podkreślił, że będzie namawiał prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz by zjawiła się na komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.

Neumann pytany był w Radiu Plus, czy zgadza się z opinią, że pierwszą weryfikacją dla lidera PO Grzegorza Schetyny będą wybory samorządowe oraz, że jego kadencja nie musi być wcale 4 letnia.

- Weryfikacją dla całej Platformy, dla nowych władz Platformy, które są wybierane, czy będą wybierane w procesie, który zakończy się pewnie 16 grudnia, będą wybory samorządowe - to jest prawda - odpowiedział szef klubu PO.

Jego zdaniem wybory samorządowe będą weryfikacją dla całej opozycji. - Szczególnie dla Platformy jako największej partii opozycyjnej wybory samorządowe będą momentem weryfikacji - podkreślił. Dopytywany, czy będą również weryfikacją dla szefa PO Grzegorza Schetyny Neumann odpowiedział: "dla nas wszystkich".

Polityk PO pytany był też o słowa prezydent Gronkiewicz-Waltz, która powiedziała we wtorek, że Platforma powinna ją bardziej bronić.

- Myślę, że bronimy i będziemy bronić Hanny Gronkiewicz-Waltz, jej dobrego imienia, Także jej dokonań w Warszawie przez te 11 lat kadencji - zaznaczył Neumann. - Cały czas nie zmieniam zdania i będę namawiał Hannę Gronkiewicz-Waltz do tego, żeby stanęła przed komisją weryfikacyjną. Żeby tam na komisji także ona się biła o prawdę o to co jest ważne - dodał poseł.

Na pytanie dlaczego jego zdaniem prezydent Warszawy odmawia stawienia się na posiedzeniach komisji weryfikacyjnej Neumann powiedział, że Hanna Gronkiewicz-Waltz oprócz tego, że jest prawnikiem jest też politykiem.

- Jako polityk powinna stanąć przeciwko temu kłamstwu, przeciwko tym pomówieniom, ale musi to zrobić na komisji weryfikacyjnej, bo robienie konferencji nawet najlepszej w ratuszu nie daje takiej możliwości odbicia tych wszystkich kłamstw i pomówień - stwierdził poseł PO.

- My robimy konferencje w ratuszu, a Patryk Jaki przez cały tydzień robi "show" na komisji, (ocena) że ta konferencja w ratuszu to odkłamie jest złą strategią, bo ona się nie sprawdza - podkreślił Neumann.

Według niego mamy "medialny spektakl" na komisji weryfikacyjnej. - Jeżeli tam nie będzie Hanny Gronkiewicz-Waltz, to nie będzie słychać jej głosu - podkreślił szef klubu PO.