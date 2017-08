Grzegorz Schetyna: Obchody podpisania Porozumień Sierpniowych wykorzystywane do politycznej hucpy

Schetyna na czwartkowym briefingu w Gdańsku był pytany jak ocenia osobno organizowane obchody 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych - jedne przez KOD, drugie - przez NSZZ "Solidarność". Dopytywano go, czy takie oddzielne świętowanie nie jest porażką "szeroko rozumianej solidarności".

- Nie ma szeroko rozumianej solidarności, solidarność jest albo jej nie ma i to dotyczy nie tylko w historii, ale też i codziennych działań - powiedział Schetyna. Według niego, w tę rocznicę "Polacy powinni być razem, koło siebie, ciesząc się z tego przełomu, który zmienił historię Europy i świata".

Tymczasem - ocenił Schetyna - obchody rocznicowe są wykorzystywane "do politycznej hucpy i wykluczania". Według lidera PO, to co dzieje się wokół obchodów pokazuje, że "komuś zależy na tym, by niszczyć symbole". - To skandaliczne - powiedział Schetyna. Dodał też, że z roku na rok widzi "coraz więcej agresji".