Lider PO tłumaczy czym dziś jest solidarność

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Dziś solidarność to pomoc ofiarom nawałnic. Organizujemy wizytę członków PE na Kaszubach, by zobaczyli skalę zniszczeń, zbieramy fundusze z samorządów, będziemy chcieli współpracować z rządem, by wspierać starania woj. pomorskiego o pomoc - zapowiedział lider PO Grzegorz Schetyna.