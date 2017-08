RZECZoPOLITYCE Szczerba: Poprzemy projekty prezydenta, jeśli zagwarantują wpływ obywateli

Czy wojewoda pomorski powinien odejść? - Wojewoda, działacz PiS powiedział, że nie będzie wzywał wojska do grabienia liści - przypomniał Szczerba. Dodał, że na ekranie widzimy, że to las iglasty, więc poza ogromem zniszczeń, które dotknęło województwo, to nawet nie ma tam liści.

Gość programu zauważył, że obóz władzy chce zrzucić odpowiedzialność za opieszałość służb podczas pomocy ofiarom nawałnicy. - Słowa ministra Mariusza Błaszczaka, który mówił, że samorządowcy z Poimorza to są działacze PO, znaczą, że jest próba zrzucenia odpowiedzialności - powiedział poseł PO.

Kolejnym wątkiem było - zdaniem posła PO - ciche przyzwolenie na to co robią nacjonalistyczne organizacje jak ONR czy Młodzież Wszechpolska. Poseł Szczerba mówił, że jego obraża fakt, że tego typu organizacje mogą brać udział w państwowych świętach, podczas których powiewają flagi ONR. - Widzimy jak reagują jak jest ustawka kibiców, a jak gdy kobiety wychodzą na ulice z białymi różami - mówił Szczerba.

Na koniec padło pytanie o spodziewane projekty o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, które przygotowuje środowisko prezydenta Andrzeja Dudy, na czele ze współpracownikiem wicepremiera Jarosława Gowina. - Jeżeli te projekty będą gwarantowały niezawisłość, niezależność sądów, ale też, co jest dla nas ważne, będą zwiększały wpływ obywateli, to my się pod nimi podpiszemy - powiedział poseł Szczerba.

Polityk Platformy dodał, że nie można łamać w tej sprawie konstytucji, czym byłoby wygaszanie kadencji sędziów. - Nie ma kompromisów w sprawie konstytucji. Trzeba jej po prostu przestrzegać. Każdy z nas parlamentarzystów ślubował na nią - zakończył.