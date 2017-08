PO i Kukiz'15 oczekują wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na terenach zniszczonych przez nawałnice

Lider PO Grzegorz Schetyna napisał w środę na Twitterze do szefowej rządu: "Beata Szydło sytuacja w Rytel poważna, nie radzicie sobie. Oferuję współdziałanie, doświadczeni samorządowcy PO rozwiążą ten problem w 48h". Rytel, to miejscowość niedaleko Czerska, jedna z wielu dotkniętych przez burzę i nawałnicę, która przeszła w Pomorskiem w nocy z piątku na sobotę.

Poseł PO Grzegorz Furgo powiedział w środę na konferencji prasowej w Sejmie, że ma duże pretensje do wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, że jeszcze nie "zawnioskował" o stan klęski żywiołowej. - Tam jest koszmar, tam jest klęska żywiołowa, ci ludzie sobie sami nie dadzą z tym rady - oświadczył Furgo.

Jak ocenił, na terenach zniszczonych przez nawałnice, powinien być wprowadzony stan klęski żywiołowej. Jego zdaniem, wprowadzenie stanu klęski żywiołowej przyspieszy procedury i ułatwi poszkodowanym mieszkańcom dostęp do pomocy.

We wtorek premier Szydło, odwiedzając tereny poszkodowane przez nawałnicę, oświadczyła, że stan klęski żywiołowej jest ogłaszany na wniosek wojewody, a "pan wojewoda stwierdził, że w tej chwili uważa, że nie ma takiej potrzeby". - Możemy powiedzieć dzisiaj tak: po tym co zobaczyliśmy dzisiaj w województwie pomorskim, nie ma w tej chwili potrzeby, w mojej ocenie, w inny sposób prowadzenia akcji, ponieważ jest prowadzona wzorowo - powiedziała premier.

Furgo apelował też m.in. o uproszczeniu procedur przy przyznawaniu pomocy finansowej poszkodowanym oraz o podjęcie decyzji ws. pomocy prywatnym właścicielom lasów. - Trzeba jak najszybciej pomóc im zebrać powalone drzewa oraz skupić je - zaznaczył. Jego zdaniem, sprzątanie szkód po nawałnicach może trwać latami.

Poseł PO skierował też prośbę do rządu, by "zmuszono największego ubezpieczyciela, jakim jest PZU", aby na terenach objętych zniszczeniami, zaczęli pojawiać się likwidatorzy szkód.

Poseł Czesław Mroczek (PO) wskazywał, że mieszkańcy wielu miejscowości dotkniętych zniszczeniami, wciąż potrzebują elementarnej pomocy, m.in. związanej z zaopatrzeniem w prąd i wodę. - Dlaczego nie został uruchomiony potencjał wojskowy? - pytał.

- Dwa lata temu osiągnęły gotowość do działania wojskowe jednostki odbudowy. Dziesięć takich jednostek w skali kraju, budowanych przez kilka lat, dedykowanych właśnie do takich sytuacji i działań - mówił Mroczek. - Dlaczego te jednostki nie zostały uruchomione? - pytał poseł PO. Zadania, jakie mają wypełniać wojskowe jednostki odbudowy, to m.in. budowa prowizorycznych mostów, umacnianie wałów przeciwpowodziowych, w razie klęsk żywiołowych ewakuacja i pomoc mieszkańcom.

Skoro to nie klęska żywiołowa, to co nią jest

- Zadajemy (sobie) pytanie, jeśli to, co się wydarzyło, nie jest klęską żywiołową to, co jest klęską żywiołową (...) to jest największa klęska w historii lasów państwowych, powalonych (jest) tysiące hektarów drzew, tysiące ludzi jest bez prądu, a premier Szydło mówi, że nie trzeba ogłaszać stanu klęski żywiołowej, ponieważ tak twierdzi wojewoda - powiedział Paweł Grabowski (Kukiz'15) w środę na konferencji prasowej w Sejmie.

Jego zdaniem, premier Szydło powinna "odwołać wojewodę, który wykazał się (tak) daleko idącym brakiem zrozumienia".

Grabowski zaapelował do premier Szydło o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na terenach zniszczonych przez nawałnice. Jego zdaniem, taka decyzja będzie pomocna w szybkim rozwiązaniu problemu.

Poseł Kukiz'15 ocenił też, że wizyta premier Szydło na terenach zniszczonych przez nawałnice, dopiero trzy dni po katastrofie, jest "dalece spóźniona". - Dziwi nas to, że dopiero po trzech dniach, premier się tam pojawiła, jeszcze bardziej dziwi to, że w ciągu trzech dni, żaden z ministrów, czy nawet wiceministrów nie pofatygował się, aby tam pojechać i przynajmniej poinformować mieszkańców poszkodowanych w tej katastrofie o tym, że ktoś się nimi interesuje - dodał.

Szef sejmowej komisji rolnictwa Jarosława Sachajko (Kukiz'15) powiedział, że dostaje wiele informacji od rolników z terenów zniszczonych przez nawałnice, że stracili swoje maszyny i plony. Dlatego - jak poinformował - w przyszłym tygodniu chce zwołać nadzwyczajne posiedzenie komisji rolnictwa "tak, aby minister rolnictwa powiedział, co do tej pory uczynił, aby pomóc rolnikom w zbiorze plonów, jak również zrekompensować (im) nadzwyczajne straty, które ponieśli".

MON: Żołnierze dotarli w kilka godzin

Wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk powiedział w środę dziennikarzom, że wojewoda pomorski wystąpił o pomoc wojska w zniszczonych przez nawałnice okolicach w poniedziałek. Jak dodał, po kilku godzinach żołnierze i sprzęt byli na miejscu. Zapewnił, że "w ciągu godziny zapadły decyzje i zostały wydane rozkazy, w ciągu kilku godzin żołnierze dotarli na miejsce, sprzęt kilka godzin później". Wiceszef MON zastrzegł, że wojsko reaguje natychmiast, ale musi działać zgodnie z przepisami.

W wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską w nocy z piątku na sobotę, zginęło sześć osób, a 52 zostały ranne. Ponad 20 tys. odbiorców pozostawało w środę przed południem bez energii elektrycznej na skutek zniszczeń wywołanych nawałnicami. W całym kraju wiatr uszkodził lub zerwał dachy z prawie 4 tys. budynków, z czego 2,8 tys. to budynki mieszkalne. Od 10 sierpnia strażacy interweniowali 21,3 tys. razy przy usuwaniu skutków burz.