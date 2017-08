Schetyna o zamachu: najtrudniejsze do zaakceptowania, że giną niewinni ludzie

Foto: PAP/Adam Warżawa

"To jest takie okrutne zawsze w tym wymiarze terroryzmu, najtrudniejsze do zaakceptowania, że giną kompletnie niewinni ludzie, którzy znaleźli się tam przez przypadek" - mówił lider PO Grzegorz Schetyna odnosząc się do czwartkowego zamachu terrorystycznego w Barcelonie.