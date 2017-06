Platforma Obywatelska: Minister Szyszko zarządza przyrodą przez eliminację

- Występujemy dziś przeciwko działaniom ministra Szyszko i jego ludzi, którzy niszczą dziedzictwo przyrody, niszczą ponad stuletni las. Działania te naruszają prawo europejskie, naruszają porozumienia z UNESCO - ocenił na konferencji prasowej w Sejmie Siemoniak.

Podkreślił, że Platforma Obywatelska popiera ekologów, którzy protestują (przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej). Zapowiedział też, że PO planuje różne działania w najbliższych tygodniach wpierające wszystkich, „którym leży na sercu dobro przyrody".

Wiceszef PO poinformował, że kilka dni temu wraz z posłanką Gabrielą Lenartowicz spotkał się z przedstawicielami Greenpeace i zadeklarował im swą pomoc. - Z ekologami będziemy chcieli i na forum parlamentu i też tam na miejscu w Białowieży, i we wszystkich miejscach, gdzie zależy Polakom na Puszczy Białowieskiej walczyć i protestować - zadeklarował.

- Jesteśmy też zwolennikami rozwiązania, żeby cała Puszcza Białowieska stała się parkiem narodowym - dodał Siemoniak. Podkreślił, że kilka miesięcy temu w Białymstoku PO przedstawiła takie propozycje dla okolicznych gmin, aby nie były na tym stratne. - Wydaje się, że jest możliwe rozwiązanie, które pogodzi światowej jakości dziedzictwo Puszczy Białowieskiej z interesami mieszkańców poszczególnych gmin - zaznaczył poseł.

Zdaniem Siemoniaka to co robi minister Szyszko jest "absolutnym skandalem", który trudno będzie odwrócić. Jak zaznaczył, jeśli się niszczy stuletnie drzewa, one będą odrastać przez stulecia. - To są jedne z najbardziej drastycznych skutków rządów PiS z jakimi mamy do czynienia - zaznaczył.

Lenartowicz zauważyła, że Puszcza Białowieska to nasze wspólne dziedzictwo, a nie folwark ministra środowiska Jana Szyszko. - To my, Polacy, powinniśmy decydować o tym jak ten nasz majątek narodowy jest zarówno chroniony oraz jak z niego korzystamy - mówiła posłanka.

Jej zdaniem minister Szyszko widzi tylko jedną politykę zarządzania przyrodą przez "eliminację". - Grozi nam kompromitacja i utrata statusu szczególnie cennego obiektu dziedzictwa światowego UNESCO - dodała Lenartowicz.

Według posłanki grożą nam konsekwencje finansowe ze strony Komisji Europejskiej za łamanie prawa europejskiego. - Komisja zwróciła się do Polski z uwagami, z apelem o wstrzymanie wycinki drzew. W odpowiedzi otrzymała tajny dla opinii publicznej list ministra Szyszko, w którym z tego, co nam wiadomo, jako zagrożenia dla Puszczy dostrzega samą puszcze i przyrodników - podkreśliła.

- Polacy mają prawo chronić puszczę, mają prawo wiedzieć, co tam się dzieje. Mają prawo znać korespondencję, którą w naszym imieniu i na nasz rachunek pan minister prowadzi z agendami Europejskimi. Żądamy wstrzymania wycinki. Żądamy otwarcia dostępu do lasu, do puszczy, dla przyrodników, dla kochających przyrodę - oświadczyła Lenartowicz.

W połowie kwietnia Komisja Europejska poinformowała, że w związku z decyzją o zwiększonej wycince w Puszczy Białowieskiej, przeszła do drugiego etapu - prowadzonej od ubiegłego roku - procedury przeciwko Polsce. KE wezwała Polskę do wstrzymania zaplanowanych cięć w Puszczy Białowieskiej. Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w czerwcu ubiegłego roku. Od tego czasu trwała wymiana korespondencji między resortem a Komisją Europejską.

Minister środowiska Jan Szyszko mówił niedawno dziennikarzom, że nie obawia się sporu w Trybunale ws. Puszczy Białowieskiej. - Myślę, że to będzie naprawdę niezwykle potrzebne, żebyśmy spór zakończyli w Trybunale dlatego, że dane, które mamy, o ile nie przekonają Komisji (Europejskiej - przyp. red.), to myślę, że najwyższy czas, żeby rzeczywiście zakończyły się w Trybunale - mówił wtedy minister.