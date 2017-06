Tomasz Siemoniak: Kandydaci PO wygrają z Pawłem Rabiejem

Paweł Rabiej został w sobotę wyłoniony przez Nowoczesną jako kandydat w wyborach na prezydenta Warszawy.

- Życzylibyśmy sobie wspólnych kandydatów, bo tu chodzi o to, żeby we wszystkich miastach w Polsce wygrać z kandydatami PiS. Mówimy o jednej, wspólnej liście, wspólnych kandydatach - skomentował we wtorek w radiowych Sygnałach Dnia Siemoniak.

- Oczywiście prawo Nowoczesnej wystawiać takich kandydatów. Wydaje mi się, że czy Rafał Trzaskowski, czy Małgorzata Kidawa-Błońska, czy Andrzej Halicki wygrają w cuglach z panem Pawłem Rabiejem - dodał.

