Neumann: Jesteśmy skazani na współpracę z Nowoczesną

Sejmowa komisja ustawodawcza pozytywnie zaopiniowała wczoraj kandydaturę Pawła Rabieja z Nowoczesnej na członka komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie.

- Lepiej by było dla wiarygodności pani prezydent Warszawy, gdyby przed komisją się stawiła i udzieliła wyjaśnień - powiedział polityk Nowoczesnej w rozmowie z portalem Onet.pl.

Słowa Rabieja skomentował w TVN24 Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej. - Moim kolegom z Nowoczesnej mogę doradzić tylko tyle, aby nie współpracowali z PiS, tylko z PO. To będzie dla nas wszystkich lepiej. Współpraca z PiS przeciwko PO nie skończy się dobrze dla nikogo. Dlatego mówimy, ze jesteśmy skazani na współpracę z Nowoczesną - powiedział polityk.

- Hanna Gronkiewicz-Waltz jest profesorem prawa. Stanie przed każdym konstytucyjnym organem państwa, ale nie przed niekonstytucyjną komisją. Po to właśnie jest tam delegowany przez nas poseł Robert Kropiwnicki, żeby pokazywać co tam się dzieje, pokazać upolitycznienie całego procesu. Gdyby nie było tam przedstawiciela PO, to mielibyśmy jedynie skrzywiony obraz prac - dodał polityk PO.