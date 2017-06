"Błaszczak zakaże wszystkiego, czy tylko imprez organizowanych przez Owsiaka"?

Jacek Sasin o wniosku o odwołanie Błaszczaka: PO kroczy od awantury do awantury

Błaszczak był pytany w Polskim Radiu o zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa związanego z zaplanowanym na początek sierpnia w Kostrzynie nad Odrą Przystankiem Woodstock - festiwalem muzycznym związanym z kierowaną przez Jerzego Owsiaka Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Minister powiedział, że w tym roku opinia policji dotycząca Przystanku Woodstock będzie negatywna. - Wszyscy mamy świadomość, co się dzieje za naszą zachodnią granicą (...). W grudniu ubiegłego roku doszło do zamachu terrorystycznego w Berlinie, w którym zginął Polak - przypomniał szef MSWiA.

Monika Wielichowska z PO powiedziała na konferencji prasowej w Sejmie, że słowa Błaszczaka to "cały czas trwająca wojna ideologiczna PiS z Jurkiem Owsiakiem". - Skąd minister Błaszczak już teraz wie, że ten festiwal nie będzie dobrze zabezpieczony? - pytała.

Wtórowała jej Marta Golbik. - Chcemy zapytać ministra Błaszczaka, skąd wie, że opinia służb będzie negatywna, bo jeszcze jej nie ma? Skąd wie, że organizatorzy nie otrzymają opinii służb bezpieczeństwa? - pytała posłanka. Jej zdaniem, szef MSWiA "zamiast toczyć wojnę z Owsiakiem", powinien z nim porozmawiać, jak dobrze zorganizować Przystanek Woodstock. Oceniła, że na festiwalu nie dzieje się nic złego.

Kinga Gajewska dodała, że słowa Błaszczaka o Woodstocku to kolejny argument, za odwołaniem ministra. - Jeżeli nie jest pan w stanie zapewnić bezpieczeństwa na Woodstocku, to niech się pan poda do dymisji - mówiła. - Pytanie czy (szef MSWiA - przyp. red.) będzie zakazywał również organizowania pielgrzymek oraz meczów? Wszystkich imprez masowych, czy tylko tych, które będzie organizował Owsiak? - pytała.

W opinii Arkadiusza Myrchy (PO) minister Błaszczak "nie dba o interes Polek i Polaków". - Jeżeli premier Szydło jest zainteresowana, żeby w sposób realny dbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków, nie powinna dłużej utrzymywać w składzie Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka - mówił.

W środę PO złożyła w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Wniosek ma związek m.in. ze sprawą śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu w maju 2016 r.