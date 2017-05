Ewa Kopacz: stawię się do prokuratury zgodnie z wezwaniem, które otrzymałam

Ewa Kopacz

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek

Stawię się do prokuratury zgodnie z wezwaniem, które otrzymałam; w kwietniu 2010 r. zostałam wyznaczona jako reprezentant rządu do spraw opieki nad rodzinami ofiar katastrofy smoleńskiej, to była moja jedyna rola tam na miejscu - napisała b. premier i b. minister zdrowia Ewa Kopacz na Facebooku.