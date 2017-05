Platforma Obywatelska: Minister Anna Zalewska krzywdzi dzieci

Posłanka Urszula Augustyn, w gabinecie cieni PO odpowiadająca za edukację, oceniła, że "każdy dzień działania minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej przynosi nieodwracalne szkody". - Obawiam się, że po PiS w szkołach trzeba będzie sprzątać długo, ale ta krzywda, którą pani minister wyrządza dzieciom jest nie do naprawienia - dodała Augustyn odnosząc się do zmiany w kwestii liczby godzin wychowania fizycznego.

Inna posłanka PO Małgorzata Niemczyk powiedziała z kolei, że jest "zdegustowana obojętną postawą ministra sportu i turystyki RP, ws. przyszłego zdrowia i wychowania fizycznego naszych dzieci i młodzieży". W jej ocenie, akceptacja zmniejszenia liczby godzin wychowania fizycznego w związku z reformą systemu oświaty "to skandal".

Niemczyk stwierdziła, że obojętność ministra sportu jest tym bardziej bulwersująca, ponieważ ten - w jej ocenie - nie walczy o środki, które w związku z wprowadzoną reformą oświaty pozostaną w resorcie edukacji narodowej, a "powinny przejść do Ministerstwa Sportu, by ten mógł stworzyć nowe programy i uzupełnić deficyty ruchy u dzieci w związku z zabraniem godzin wychowania fizycznego". Zdaniem posłanki w dobie narastających problemów z otyłością i brakiem ruchu wśród społeczeństwa, zarówno minister sportu, jak i posłowie PiS powinni "zabiegać o każdą złotówkę na rzecz budżetu w Ministerstwie Sportu". - Jest tylko jedno rozwiązanie tej sytuacji - jak najsprawniejsze ogłoszenie referendum, a następnie zatrzymanie zmian, które proponuje minister Zalewska - podsumowała Augustyn.

Obecnie w klasach 4-6 szkoły podstawowej oraz w gimnazjach uczniowie mają 4 godziny wychowania fizycznego tygodniowo, w szkołach ponadgimnazjalnych zajęć WF są 3 godziny w tygodniu. Zgodnie z rozporządzeniem o ramowym planie nauczania w szkołach podstawowych w klasach 4-8 mają być 4 godziny wychowania fizycznego w tygodniu, a w szkołach ponadpodstawowych - 3 godziny. Oznacza to, że w całym cyklu kształcenia uczniowie będą mieli mniej godzin wychowania fizycznego, gdyż w pierwszej klasie liceum lub technikum odpowiadającej dotychczasowej trzeciej klasie gimnazjów zamiast 4 godzin WF będą mieli 3.





