Grzegorz Schetyna zapowiada trzynastą emeryturę

Politycy PO w środę jeszcze raz udzielili odpowiedzi na pytania zadane w ubiegłym tygodniu przez PiS, jedno z nich dotyczyło tego, czy są za podwyższeniem wieku emerytalnego.

- Nie chcemy podwyższać wieku emerytalnego, ale zrobimy wszystko, żeby opłacało się pracować dłużej - zapowiedział Schetyna. Dodał, że PO będzie zmierzać do tego, żeby aktywność zawodowa skutecznie mogła wpływać na zarobki.

- Jako zachętę wprowadzimy 13 emeryturę - powiedział Schetyna.

- Nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów, jesteśmy za tym, żeby Polska angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen - zadeklarował lider PO.

- Jesteśmy za tym, żeby Polska, tak jak Unia Europejska, angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen, to jest aktywność, którą polski rząd wcześniej prowadził, nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów - powiedział Schetyna. Schetyna ocenił, że polski rząd musi być aktywny w Unii Europejskiej w rozwiązywaniu problemu uchodźców.

W ubiegłym tygodniu rzeczniczka PiS Beata Mazurek podczas konferencji prasowej skierowała cztery pytania do polityków PO: czy Platforma podwyższy Polakom wiek emerytalny i do ilu lat, czy ograniczy lub zlikwiduje program 500 plus, a także, czy PO podtrzymuje deklarację likwidacji IPN i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie emigrantów.