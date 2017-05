Rafał Trzaskowski: Imigranci nie, uchodźcy tak

Mariusz Błaszczak: Gdyby rząd PiS nie zmienił decyzji o przyjęciu uchodźców, doszłoby do tragedii

Ryszard Petru o propozycjach PO: To socjalizm

W ubiegłym tygodniu rzeczniczka PiS Beata Mazurek podczas konferencji prasowej skierowała cztery pytania do polityków PO, jedno z nich dotyczyło tego, czy Platforma zgodzi się na przyjęcie migrantów. W środę na konferencji prasowej lider PO Grzegorz Schetyna powiedział: "Nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów". Z kolei we wtorek Schetyna powiedział TVP Info, że Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców.

- Pani rzecznik Mazurek sformułowała pytanie, czy chcemy przyjmować imigrantów. To oczywiście krótka odpowiedź brzmi: nie, nie zgadzamy się na przyjmowanie imigrantów, zwłaszcza w nielimitowanej liczbie i to jest po prostu kłamstwo Prawa i Sprawiedliwości - mówił w TVN24 Trzaskowski, który w rządzie Ewy Kopacz był wiceministrem spraw zagranicznych, odpowiedzialnym za kwestie europejskie.

Według niego sytuacja jest obecnie inna.

- Jeżeli spojrzymy na to, jacy dzisiaj trafiają ludzie do Włoch, to są ludzie z Afryki równikowej, którzy nie mają szansy na status uchodźcy. Grzegorz Schetyna ma rację, w tej chwili problem się zmienił - uważa Trzaskowski.

- Natomiast jeśli się mnie pan spyta, czy kobietom i dzieciom, które są w obozach dla uchodźców, gdzie jest potwierdzona tożsamość, którzy uciekają przed prześladowaniami i śmiercią - widzimy co się dzieje w Aleppo - czy tym ludziom Platforma Obywatelska chciałaby pomóc - tak, tym ludziom tak i to nas odróżnia od Prawa i Sprawiedliwości, które próbuje zamknąć oczy i schować głowę w piach - powiedział Trzaskowski.