Izabela Leszczyna: Grzegorz Schetyna żartował mówiąc o uchodźcach

Mariusz Błaszczak: Gdyby rząd PiS nie zmienił decyzji o przyjęciu uchodźców, doszłoby do tragedii

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapytany przez dziennikarza TVP o przyjmowanie uchodźców odpowiedział: "Jestem za tym, żeby nie przyjeżdżali do Polski".

- Nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów, jesteśmy za tym, żeby Polska angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen - powiedział później lider PO na konferencji prasowej.

"Jesteśmy za tym, żeby Polska, tak jak Unia Europejska, angażowała się w humanitarną pomoc ofiarom wojen, to jest aktywność, którą polski rząd wcześniej prowadził, (...) nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów" - mówił Schetyna.

Do słów lidera swojej partii odniosła się w TVP Info Izabela Leszczyna. - Przewodniczący troszkę sobie żartował z dziennikarza telewizji propagandowej PiS - powiedziała.

- Jeśli pan nie wyczuł kpiny w momencie, kiedy dziennikarz goni przewodniczącego Schetynę przez całą ulicę Wiejską… To co Platforma ma do powiedzenia ws. uchodźców powiedział dziś w Sejmie – dodała posłanka PO.