Rafał Trzaskowski z francuską Legią Honorową

Trzy osoby zostały uhonorowane "za wkład w rozwój relacji francusko-polskich" - poinformował ambasador Francji.

- To chwila, święto przyjaźni. To okazja, by potwierdzić siłę relacji między Francją i Polską - podkreślił Levy podczas uroczystości w Warszawie.

Ambasador przypomniał, że Order Narodowy Legii Honorowej jest najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie. Dodał że Order Narodowy Zasługi ustanowił w 1963 prezydent Francji Charles de Gaulle.

Włodzimierz Puzyna otrzymał Order Narodowy Legii Honorowej w randze oficera.

Rafał Trzaskowski został odznaczony Orderem Narodowym Legii Honorowej w randze kawalera.

Leszek Drogosz otrzymał Order Narodowy Zasługi w randze kawalera.