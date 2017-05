Schetyna o zawiadomieniu do prokuratury szefa MON: to kompromitacja

„Kompromitująca próba zakneblowania opozycji, która nie może realizować swojego mandatu, nie może dopominać się o informacje, bo będzie grozić prokuraturą, Macierewicz. To jest absurd. My się nie poddamy, nie przestraszymy" - oświadczył w sobotę, w Krakowie Schetyna. Jego zdaniem jest to standard „białoruski”.

„Macierewicz jest symbolem kompromitacji upadku tego rządu. Wszyscy o tym wiedzą oprócz pani premier Szydło" - dodał szef PO. Zdaniem Schetyny minister Macierewicz powinien obawiać się audytu Najwyższej Izby Kontroli. Dodał, że reakcja ministra na informację o kontroli była „nerwowa, nietypowa”.

„Wszystkie instytucje, ministerstwa podlegają rutynowej, rocznej kontroli. Widocznie Macierewicz ma wiele do ukrycia skoro nerwowo sztorcuje posłów PiS, którzy w komisji głosowali za planem pracy i za tą kontrolą. Zachowywali się przyzwoicie, normalnie. Jestem przekonany, że to będzie jedna z kolejnych odsłon, która będzie pokazywać jak wiele złego zrobił Macierewicz dla polskiego bezpieczeństwa i dla samego Ministerstwa Obrony Narodowej” – powiedział Schetyna.

Zakup samolotów do przewozu VIP-ów z wolnej ręki oraz przestrzeganie procedur ochrony informacji niejawnych w MON – to niektóre propozycje tematów kontroli do planu pracy NIK na 2018 r., jakie zgłosiła w środę sejmowa komisja obrony. Obie propozycje tematów kontroli zostały zgłoszone na wniosek posłów PO. Jak zauważył na Twitterze były szef MON Tomasz Siemoniak (PO), wnioski poparła część posłów PiS.

Minister obrony Antoni Macierewicz zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posłów PO - poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa MON mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz. Według ministra, posłowie powiadomili prokuraturę o przestępstwie wiedząc, że go nie było.

"Minister Obrony Narodowej złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posłów PO polegającego na złożeniu fałszywego zawiadomienia o przestępstwie przekroczenia przez MON uprawnień, które miało rzekomo polegać na ujawnieniu informacji niejawnych osobom nieuprawnionym" - napisała rzeczniczka w komunikacie przesłanym PAP. Jak podkreśla MON, "posłowie PO, składając zawiadomienie, wiedzieli, że przestępstwa takiego nie popełniono".

W środę PO złożyła zawiadomienie do prokuratury ws. przetargu na śmigłowce dla wojska, w którym poprzedni rząd wskazał maszyny H225M Caracal produkcji Airbus Helicopters, a do realizacji umowy nie doszło po fiasku rozmów offsetowych w październiku 2016 r.