PO: apelujemy do prezydenta, by przestrzegał obecnej konstytucji

Elżbieta Witek: Referendum to nie pomysł Andrzeja Dudy. To pomysł PiS

Prezydent podczas uroczystości w święto Konstytucji 3 maja, powiedział, że chce, aby w sprawie konstytucji odbyło się w przyszłym roku referendum - gdy przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił, że naród polski powinien się wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej swojego państwa, na temat m.in. roli prezydenta, Sejmu, Senatu. W wywiadzie dla najnowszego wydania tygodnika "wSieci" prezydent powiedział, że referendum mogłoby się odbyć 11 listopada 2018 r. albo w tym okresie.

Do postulatów prezydenta odnieśli się w poniedziałek: wiceszef klubu PO Andrzej Halicki i posłanka Platformy Joanna Kluzik-Rostkowska.

"Apelujemy do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zamiast myśleć o nowej konstytucji, zaczął od przestrzegania tej, którą dzisiaj mamy" - powiedziała Kluzik-Rostkowska na konferencji prasowej. Poddała przy tym w wątpliwość samodzielność prezydenta. "Jesteśmy przekonani, że jest to po prostu plan PiS po to, żeby ratować sytuację, w której poparcie dla +dobrej zmiany+ radykalnie spada" - oceniła posłanka PO.

Halicki po raz kolejny przypomniał projekt PiS nowej konstytucji z 2010 roku. Przestrzegał, że gdyby zawarte tam koncepcje Prawa i Sprawiedliwości weszły w życie, Polska stałaby się państwem autorytarnym, niedemokratycznym. "To jest ustrój, na który Polacy zgodzić się nie mogą" - podkreślił wiceszef klubu Platformy.

Zdaniem polityka PO, projekt PiS "ciągle tkwi w głowie Jarosława Kaczyńskiego". "Polska ma być monopartyjna, niedemokratyczna, zarządzana przez jedną osobę, z jednego miejsca - państwem, w którym obywatel się nie liczy, nie ma swoich praw, nie ma samorządu, nie ma właściwie nic poza głosem jednego, który wie za wszystkich najlepiej" - mówił Halicki.

Kluzik-Rostkowska wyraziła pogląd, że prezes PiS po wygranych wyborach parlamentarnych przed dwoma laty postanowił zbudować Polskę od nowa. "Dlatego potrzebuje nowych elit, nowych urzędników, nowego wojska, nowego sądownictwa. Wszystko ma być tak przygotowane, żeby Jarosław Kaczyński był jedynym ojcem-założycielem RP po 2015 r. I do tego potrzebuje również nowej konstytucji" - uważa posłanka Platformy.

Politycy PO skrytykowali też zaproponowany przez prezydenta termin referendum - 11 listopada. "Polacy to święto szanują; to jest taka data, która miała nas łączyć, a PiS bardzo chciałby wykorzystać politycznie ten moment. To są takie praktyki z głębokiego z PRL" - uznała Kluzik-Rostkowska. Według niej, organizacja referendum 11 listopada to pomysł PiS na to jak ominąć ciszę wyborczą.