Podkarpacie: Borys Budka występuje na konferencji z byłymi działaczami Nowoczesnej

Na konferencji zatytułowanej „Zjednoczona opozycja” Budka wystąpił wspólnie m.in. z posłanką Martą Golbik, która niedawno przeszła z Nowoczesnej do PO oraz byłym szefem koła Nowoczesnej w Przemyślu Kamilem Kuroszem, który wraz z grupą byłych działaczy Nowoczesnej rozpoczął współpracę z lokalną Platformą.

Wiceprzewodniczący PO zaznaczył, że ważne jest, aby osoby, które podobnie myślą o Polsce, o idei decentralizacji i "podobnie patrzą, jak wygrać wybory samorządowe - były razem". - Dlatego tak ważne jest, by wcielać to, co mówił Grzegorz Schetyna, to co mówimy od dłuższego czasu, że tylko zjednoczona opozycja jest w stanie obronić Polskę samorządową przed zakusami dla Polski centralistycznej, partyjnej, Polski proponowanej przez PiS - dodał.

Budka podkreślił, że z Przemyśla idzie sygnał, iż idea zjednoczonej opozycji, to nie puste słowa. - PO wskazuje, jaka jest najlepsza recepta na polski samorząd, aby został w rękach samorządowców: miejskich, gminnych, powiatowych - aktywistów, którzy kochają Polskę regionalną, którzy nie patrzą na Polskę przez pryzmat partyjnych legitymacji. Mówimy, że pomysł przemyski musi być kopiowany w całej Polsce - powiedział.

Budka zachęcił również "wszelkie osoby i ruchy społeczne" do współpracy na rzecz obrony Polski samorządowej. - Mam nadzieję, że koledzy z innych ugrupowań zobaczą, że z tej strony nie ma przeciwników politycznych, a jest on po drugiej stronie i tylko zjednoczona opozycja jest w stanie z nim wygrać - mówił wiceprzewodniczący PO.

Posłanka Golbik dodała, że wybory samorządowe są ogromnym wyzwaniem dla całej opozycji. - Nie możemy dopuścić to tego, żeby oddać ten ostatni szczebel władzy PiS. Samorząd to władza, która jest najbliżej obywatela - powiedziała.

Były szef koła Nowoczesnej w Przemyślu Kamil Kurosz, tłumacząc decyzję o odejściu z partii Ryszarda Petru powiedział, że niektóre sprawy w tej partii, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim szły w złym kierunku. - Podejmowaliśmy rozmowy na ten temat z władzami regionu i krajowymi, niestety bez skutku, stąd decyzja o puszczeniu szeregów partii. Rozpoczęliśmy współpracę z PO, bo dla nasz najważniejszy jest Przemyśl, dla nas najważniejszy jest potencjał ludzi, żeby ten potencjał nie poszedł na marne - wyjaśnił Kurosz. Razem z nim z koła Nowoczesnej odeszło 8 osób.

We wtorek decyzję o opuszczeniu Nowoczesnej podjęła również grupa kilkunastu działaczy tej partii z Legnicy. Według "Gazety Wrocławskiej", wśród nich są m.in. członkowie władz regionalnych Nowoczesnej na Dolnym Śląsku, a ich odejście to efekt konfliktu z legnicką posłanką ugrupowania Elżbietą Stępień.

Związany z Legnicą szef Biura Krajowego PO Piotr Borys nie wykluczył we wtorkowej rozmowie z PAP, że Platforma będzie współpracować z działaczami, którzy opuścili we wtorek Nowoczesną. - Zapraszamy do współpracy, przed nami wybory samorządowe i konieczność tworzenia wspólnych list opozycyjnych - podkreślił Borys.

W kwietniu, oprócz posłanki Golbik, do Platformy przeszli też posłowie Nowoczesnej: Joanna Augustynowska, Grzegorz Furgo i Michał Stasiński.