PO domaga się unieważnienia przetargu na samoloty dla VIP-ów

Inspektorat Uzbrojenia i Boeing podpisały w Warszawie umowę na dostawę trzech samolotów B737 do przewozu VIP-ów. Wartość podpisanej umowy netto wynosi 523,6 mln dolarów, czyli ok. 2 mld 65 mln zł, a po doliczeniu podatku - ok. 2,5 mld zł. Za te pieniądze MON otrzyma do połowy listopada 2017 r. używany samolot w konfiguracji pasażerskiej (z czasem zostanie przebudowany) oraz do jesieni 2020 r. dwa nowe samoloty w konfiguracji BBJ2 (czyli B737-800 w wersji z salonką), które będą miały zasięg umożliwiający przewóz pasażerów z Warszawy do Nowego Jorku bez międzylądowania. MON zapewniło, że umowa z Boeingiem zawarta została zgodnie z prawem i jest ważna.

"Trzeba wyraźnie powiedzieć, że grupa osób w MON z pełną świadomością, wbrew dokumentacji, którą sami zgromadzili, postanowiła zawrzeć kontrakt z jednym wykonawcą z rażącym naruszeniem przepisów prawa i zapewne z dużą szkodą dla interesów państwa polskiego" - podkreślił na konferencji prasowej poseł PO Czesław Mroczek.

Jak dodał "taka sytuacja nie może być tolerowana". "Platforma Obywatelska domaga się unieważnienia tego przetargu. Nie ma zgody na to, by w państwie polskim środki publiczne były wydawane po uważaniu, w jakiejś zmowie co do wyboru oferenta. Ten przetarg musi być unieważniony, w tej sprawie muszą działać organy państwa powołane do tego, żeby zatrzymać ten skandaliczny kontrakt" - oświadczył poseł PO

Zdaniem Siemoniaka kontrakt był przepłacony. "Nie ma powodu, żeby ponad 2 mld złotych wydawać na trzy samoloty, a 3 mld na 5 samolotów" - podkreślił.

Zdaniem wiceszefa PO jedyną rzeczą jaka udała się temu rządowi i ministrowi obrony narodowej Antoniemu Macierewiczowi to zakup za ogromne pieniądze 5 samolotów dla VIP-ów. "Dlatego będziemy domagali się unieważnienia tego kontraktu i rozliczenia wszystkich odpowiedzialnych za tę skandaliczną sytuację. To jest naprawdę jedna z największych afer ostatnich lat w Europie i w świecie taki właśnie sposób zakupu" - zaznaczył Siemoniak.

Zakup samolotów do przewozu VIP-ów z wolnej ręki oraz przestrzeganie procedur ochrony informacji niejawnych w MON – to niektóre propozycje tematów kontroli do planu pracy NIK na 2018 r., jakie zgłosiła w minionym tygodniu sejmowa komisja obrony. Obie propozycje tematów kontroli zostały zgłoszone na wniosek posłów PO. Według Siemoniaka, wnioski poparła część posłów PiS.

Na początku maja PO złożyła wniosek o kolejną kontrolę poselską w MON; ma ona dotyczyć umowy na dostawę samolotów dla najważniejszych osób w państwie.