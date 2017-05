Tomasz Lenz: Prezydent Andrzej Duda w sytuacji pasera

Poseł PO z uwagą obserwował wczorajszą debatę prezydencką we Francji. - Wyborcy otrzymywali ogromną ilość emocji, a rzeczywiście mniej jakichś recept na problemy Francji, mniej konkretnych rozwiązań – ocenił.

- Widać wyraźnie było, że Marie Le Pen kieruje przekaz do swojego elektoratu, utwardza, mobilizuje, a (Emmanuel) Macron próbuje poszukać modułu pewnego na to, żeby zdobyć ten elektorat, który do tej pory może nawet głosował na Marie Le Pen – dodał polityk.

Tomasz Lenz jest jednak w miarę spokojny o wynik wyborów. Jego zdaniem wygra Emmanuel Macron, jednak „nie można lekceważyć faktu, że różne rzeczy wpływają na frekwencję”.

- To jest właśnie kwestia poczucia obowiązku, wzięcia udziału w wyborach, kwestia poczucia, że „a mój kandydat i tak wygra, nie muszę się mobilizować, bo ma tak wielką przewagę, że niekoniecznie musimy wybierać się na te wybory”. No i także różne inne aspekty mogą tu mieć zasadniczą rolę, chociażby pogoda, co też niektóre wybory pokazywały, że to też ma wpływ na frekwencję, a na pewno elektorat Marie Le Pen jest bardzo zmobilizowany i on pójdzie – powiedział.

Poseł Platformy jest zaskoczony tym, że w przedwyborczych wystąpieniach we Francji pojawił się wątek Polski. - Jakby Francuzi nie mieli własnych problemów – skomentował. Jego zdaniem nie dzieje się to jednak bez przyczyny. Według Lenza jednym z powodów jest „sam fakt kontestowania przez Prawo i Sprawiedliwość Unii Europejskiej jako projektu, który jest kluczowy dla przyszłości kontynentu”. - Jarosław Kaczyński ani Beata Szydło nie zaprzeczają temu, że godzą się de facto na Europę „dwóch prędkości” – dodał.

Foto: tv.rp.pl

Polityk PO jest zaskoczony wczorajszą deklaracją prezydenta Andrzeja Dudy, który w przyszłym roku chciałby przeprowadzić referendum w sprawie reformy Konstytucji. - Chęć zmiany Konstytucji zaledwie w ciągu roku, po rocznej debacie, wydaje mi się absolutnie za krótka. To byłoby przedwczesne, szczególnie w obecnej napiętej sytuacji w kraju, kiedy mamy bardzo ostro zarysowany podział i dwa obozy, które bardzo różnie widzą i sprawy zagraniczne i sprawy wewnętrzne. Obawiam się, że taka debata, w której będzie można wypracować wspólny pogląd na wspólną konstytucję jest bardzo trudna, jest prawie niewykonalna – uznał.

Dodatkowo krytycznie gość programu #RZECZoPOLITYCE ocenił fakt, kto z tą inicjatywą wystąpił. - Prezydent, który w mojej opinii i w opinii wielu prawników łamał Konstytucję, nie przyjmując zaprzysiężenia od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że chce zmieniać Konstytucję, na którą jednocześnie przyrzekał, że będzie jej przestrzegał, no trochę wchodzi w sytuację pasera, który chce pisać kodeks karny – skomentował.

Czy Platforma będzie zainteresowana dyskusją w sprawie Konstytucji? - My jesteśmy w stanie podejmować debatę tylko z osobami, które przestrzegają prawa – skwitował Tomasz Lenz.