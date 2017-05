Schetyna: żądamy debaty z politykami PiS odnośnie programów

"Mamy program, on jest do dyspozycji, przyjęliśmy go 2 października na konwencji programowej PO w Gdańsku. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: jesteśmy gotowi na rozmowy o programie, na rozmowy o programie z PiS i oczekujemy, i żądamy debaty z politykami PiS odnośnie programów, najważniejszych kwestii. Jesteśmy otwarci na rozmowy o wszystkich problemach, o wszystkich kwestiach, o programie PO, a także o programie rządu" - powiedział na konferencji prasowej w Sejmie Schetyna.

"Dzisiaj proponujemy, proponuję to prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, premier Beacie Szydło, żeby podjęli tę rękawicę, żeby podjęli to wyzwanie. Chcemy rozmawiać o programie w sprawach gospodarczych, ekonomicznych, finansowych. Naszym przedstawicielem będzie prof. Andrzej Rzońca. Liczę, że premier Mateusz Morawiecki, podejmie rękawice i spotka się na debacie programowej" - dodał szef Platformy.

Jak powiedział dalsze spotkania PO widzi w następujący sposób: kwestie europejskie i sprawy zagraniczne to Rafał Trzaskowski, który jest gotowy do rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim.

"Kwestia spraw prawnych, praworządności, tego co dzieje się w resorcie sprawiedliwości to Borys Budka, który jest gotowy to rozmowy ze Zbigniewem Ziobro. Krzysztof Brejza może rozmawiać, jest do dyspozycji i chce rozmawiać z ministrem (spraw wewnętrznych) Mariuszem Błaszczakiem. Wreszcie Stanisław Gawłowski - kontra minister Jan Szyszko, sprawy dotyczące środowiska, ekologii" - mówił Schetyna. "Ja na końcu jestem także do dyspozycji jeśli chodzi o rozmowę z prezesem Kaczyńskim" - zadeklarował.