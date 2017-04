Sławomir Neumann: Nie ma się co fochować na Emmanuela Macrona

Kandydat na prezydenta Francji Emmanuel Macron

Foto: AFP

- Czym innym jest kampania wyborcza, czym innym pokazywanie prawdziwego oblicza jak się już jest prezydentem - stwierdził szef klubu PO Sławomir Neumann odnosząc się do słów Emmanuela Macrona na temat Polski. - Nie ma co się obrażać, trzeba poczekać na zakończenie wyborów we Francji - dodał.