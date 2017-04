Marcin Kierwiński: Niech PiS podsumuje własne afery. Jest ich więcej

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Bartkiewicz: Sprawa Misiewicza: A u was biją Murzynów

Oprócz głośnych tzw. afer: taśmowej, hazardowej, Amber Gold, na liście upublicznionej przez PiS znalazły się też m.in. sprawy: koncertu Madonny na Stadionie Narodowym w Warszawie, oświadczeń majątkowych b. ministra sportu Andrzeja Biernata, pozwolenia na broń b. ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka.

Poseł PO Marcin Kierwiński, odnosząc się do wykazu przygotowanego przez PiS podkreślił, że ugrupowanie to powinno "podsumować swoje afery".

- Niech PiS podsumuje swoje afery, bo rządzą półtora roku, a tych afer jest znacznie więcej, a długiej listy "Misiewiczów" i "PiS-iewiczów" nie przykryją niczym - dodał polityk Platformy w rozmowie z PAP.

Jego zdaniem, "nigdy w historii Polski po 1989 roku nie mieliśmy do czynienia z tak arogancką władzą jak władza Prawa i Sprawiedliwości".

- Nigdy wcześniej w Polsce, po 1989 roku, władza nie niszczyła wymiaru sprawiedliwości, nie upolityczniała prokuratury i sądów, nie niszczyła Trybunału Konstytucyjnego, armii, nie niszczyła polskiej pozycji na arenie międzynarodowej - mówił Kierwiński.

- "Ta władza jest całkowicie pozbawiona jakichkolwiek zasad. Ta władza jest władzą arogancką i pyszną, która na wszystko ma jedną odpowiedź: "a przed osiem lat Platforma..." - uważa poseł PO. W jego ocenie, większość spraw, które PiS wymienił w swym opracowaniu, to "fakty medialne" lub takiej, które "nie przystają" do tego, co robi obecnie Prawo i Sprawiedliwość.