Marcin Kierwiński: Macierewicz największym szkodnikiem w rządzie

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

To co się dzieję w resorcie obrony narodowej to jest jeden wielki skandal - uważa poseł PO Marcin Kierwiński. Jego zdaniem szef PiS Jarosław Kaczyński "powinien pójść po rozum do głowy" i odwołać Antoniego Macierewicza z funkcji ministra obrony narodowej .