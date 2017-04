Siemoniak: Nie podam ręki Macierewiczowi

Poseł PO mówił w TVN24 o swoim stosunku do obecnego szefa MON. Siemoniak przyznał, że nie podałby ręki Macierewiczowi. - Oczywiście, że bym mu nie podał. (...) To jest skandal, że ktoś taki jest ministrem obrony - powiedział. Jego zdaniem Polska i ministerstwo obrony są przez Macierewicza kompromitowane.

- Dopilnuję tego, że jego zdjęcia w ministerstwie obrony nie będzie, gdy kiedyś będzie byłym ministrem. Tak jak on wyrzucił zdjęcia wszystkich poprzedników. Więc nie nie jest to kwestia ekstrawagancji, jak nazwał to prezes Kaczyński, tylko szkodzenie naszemu krajowi i to jest ewidentne - dodał.

Siemoniak odniósł się również do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który pozytywnie ocenił działania w armii, ale oczekuje, że "ekstrawagancja" Macierewicza "zostanie ograniczona". - Ktoś powinien puścić to nagranie prezesowi Kaczyńskiemu, jak to brzmi, jak to jest mało poważne, że nazywa ekstrawagantem ministra obrony, potem go wychwala. To jest kompletnie niepoważne - skomentował.

Zdaniem byłego szefa MON Andrzej Duda udaje, że zajmuje się wojskiem. - Zajmuje się tematami absolutnie pobocznymi - powiedział Siemoniak.

Więcej: TVN24