Kierwiński: Umysłowa aberracja szefa MON

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Antoni Macierewicz mówi z dumą, że w sztabie generalnym wymienili już 90 proc. wyższych oficerów. To pokazuje aberrację umysłową ministra i to, co się dzieje w MON - powiedział Marcin Kierwiński (PO).