PO: PiS chce zawłaszczyć sport; Czarnecki - zarzuty PO to dziecinada

Foto: Fotorzepa, Radek Pasterski

Sport to kolejny obszar, który PiS chce zawłaszczyć; "Misiewicze" próbują dostać się do sportu - podkreślili w piątek politycy Platformy odnosząc się do kandydatury europosła PiS Ryszarda Czarneckiego na prezesa PKOL. Zarzuty PO, to dziecinada - odpowiada Czarnecki.