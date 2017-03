Rafał Trzaskowski wiceszefem Europejskiej Partii Ludowej w miejsce Jacka Saryusz-Wolskiego?

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Jacek Saryusz-Wolski, do niedawna europoseł PO, został na początku marca zgłoszony przez polski rząd jako kandydat na przewodniczącego Rady Europejskiej. Po ogłoszeniu tej decyzji najpierw zarząd Platformy usunął Saryusz-Wolskiego z partii, następnie polityk został pozbawiony stanowiska wiceprzewodniczącego EPP, a wkrótce potem sam odszedł z Europejskiej Partii Ludowej.

W dniach 29-30 marca na Malcie odbędzie się zjazd szefów ugrupowań wchodzących w skład Europejskiej Partii Ludowej (EPP). Z tej formacji tej wywodzą się m.in. obecny przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude-Juncker oraz szefowie: Rady Europejskiej Donald Tusk i Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani.

Do EPP, skupiającej chadeckie partie z całej Europy, należą m.in. PO i PSL, niemiecka CDU kanclerz Angeli Merkel, hiszpańska Partia Ludowa premiera Mariano Rajoya czy Fidesz Viktora Orbana.

Na szczyt Europejskiej Partii Ludowej udają się m.in. liderzy PO: szef partii Grzegorz Schetyna, szef klubu Platformy Sławomir Neumann oraz były wiceminister spraw zagranicznych, obecnie poseł PO Rafał Trzaskowski. Przywódcy europejskiej chadecji mają rozmawiać na temat najważniejszych obecnie problemów i wyzwań, takich jak Brexit, migracja, terroryzm, polityka Rosji, globalizacja. Kongres ma przyjąć dokument końcowy na temat przyszłości Europy.

Platforma chce, by Europejska Partia Ludowa wybrała nowego wiceszefa w miejsce Jacka Saryusz-Wolskiego. - Jedziemy rozmawiać także i o tej sprawie tak, żeby to stanowisko nie przepadło Polakowi" - powiedział w środę PAP Neumann. Dodał, że rozmowy na ten temat trwają już od jakiego czasu. "I tam, na Malcie ta decyzja być może zapadnie, choć nie jest to jeszcze przesądzone - zaznaczył szef klubu Platformy.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że PO chce, by stanowisko wiceprzewodniczącego przypadło Trzaskowskiemu. O tym, że Trzaskowski może zostać nowym wiceprzewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej podały też we wtorek: Polskie Radio i TVP Info.