Sławomir Neumann: Donald Tusk najlepszym rywalem dla Andrzeja Dudy

- Pokazaliśmy, że jesteśmy poza Unią - stwierdził Neumann mówiąc o postawie polskiego rządu. Premier Szydło jako jedyny przywódca państwa UE nie poparła Tuska w głosowaniu nad przedłużeniem mu mandatu szefa RE. Polska odmówiła też podpisania wniosków końcowych ze szczytu UE na Malcie.

Polityk PO podkreślił, że - wbrew temu co mówią politycy PiS - Polska poniosła na Malcie porażkę i dziś "została osamotniona". - Premier i minister spraw zagranicznych się skompromitowali - dodał. A o powitaniu Beaty Szydło kwiatami przez Jarosława Kaczyńskiego i przedstawieniu polskiej postawy na Malcie jako sukcesu Neumann powiedział, że "ma wrażenie, że w PiS w kalendarzu jest najczęściej pierwszy kwietnia i sobie robią jaja z ludzi po prostu".

O zapowiedzianym przez PO wniosku o wotum nieufności dla rządu Neumann mówił, że "opozycja jest od tego, by wskazywać, kiedy rząd się kompromituje".

Polityk mówił też o ewentualnym powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki po zakończeniu 5-letniej kadencji na stanowisku szefa RE.

- Dzisiaj Donald Tusk byłby najlepszym kandydatem opozycji wystawionym przeciwko Andrzejowi Dudzie. Będziemy go do tego namawiać, ale to będzie jego decyzja - stwierdził.

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się w 2020 roku. Kadencja Tuska na stanowisku szefa RE zakończy się w 2019 roku.