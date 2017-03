Iwona Śledzińska-Katarasińska: Grzegorz Schetyna naturalnym kandydatem na premiera

Złożenie wniosku o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło Schetyna zapowiedział w piątek. Inicjatywa to pokłosie czwartkowego szczytu UE, na którym ponownie wybrany szefem Rady Europejskiej został Donald Tusk. Sprzeciw w tej sprawie wyraził tylko polski rząd, który na funkcję tę zaproponował europosła Jacka Saryusz-Wolskiego. Z informacji PAP wynika, że wniosek o odwołanie rządu ma trafić do Sejmu pod koniec przyszłego tygodnia.

Śledzińska-Katarasińska poinformowała w programie Radia Zet i Polsat News, że wniosek jest obecnie przygotowywany. - Oczywiście to musi być umotywowane, choć nie jest to trudne - powiedziała posłanka Platformy. Jej zdaniem, Polska skompromitowała się podczas czwartkowego szczytu UE. - Styl, argumenty, sposób załatwienia tego, rozmowa, zachowanie w tej Brukseli - nic dziwnego, że 70 proc. Polaków nie jest w stanie tego zaakceptować - dodała.

Posłanka zapowiedziała, że kandydat na nowego premiera, który - zgodnie z konstytucją - musi zostać uwzględniony we wniosku o konstruktywne wotum nieufności dla Rady Ministrów, zostanie wskazany po wewnątrzpartyjnej dyskusji. Dopytywana o nazwisko, zaznaczyła, że "na pewno będzie to kandydat, który sprosta temu zadaniu". Jak dodała, naturalnym kandydatem na premiera jest Grzegorz Schetyna. - Jest liderem ugrupowania, które taki wniosek składa, ale to nie znaczy, bo u nas jest troszkę inaczej niż w PiS, że nie będzie dyskusji i że nie będą rozważane (inne) kandydatury - powiedziała Śledzińska-Katarasińska.

Posłanka zapewniła, że PO "nie przyniesie żadnego kandydata w tablecie". Nawiązała w ten do wniosku PiS o konstruktywne wotum nieufności z jesieni 2012 roku. Wówczas kandydatem na nowego premiera był obecny wicepremier Piotr Gliński. Podczas debaty nad wnioskiem PiS w marcu 2013 r. ówczesna marszałek Sejmu Ewa Kopacz z PO nie zgodziła się, by Gliński zabrał głos, więc prezes PiS Jarosław Kaczyński odtworzył na mównicy sejmowej jego wystąpienie z tabletu.

Śledzińska-Katarasińska zapowiedziała, że o ewentualnym kandydacie PO będzie rozmawiać z Nowoczesną. Wiceszefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz potwierdziła, że jej formacja zamierza poprzeć inicjatywę Platformy. - Będziemy na pewno ten wniosek popierać, jest to słuszny wyraz sprzeciwu wobec szaleńczej polityki dyplomatycznej PiS - zadeklarowała. Jak dodała, Polka i Europejka czuje się dumna, że Polak został wybrany na tak wysokie stanowisko w UE. - Warto także podkreślić, że ta szaleńcza dyplomatyczna polityka PiS przyniosła stratę pozycji Polski na arenie międzynarodowej i w UE, ale pewnie niedługo przyniesie także konkretne straty finansowe dla Polaków - mówiła Gasiuk-Pihowicz.

Bardziej wstrzemięźliwy był w niedzielę wiceszef klubu PSL Marek Sawicki. - To jest dalszy element takiego podkręcania konfliktu miedzy Platformą a PiS, Nowoczesna bardzo szybko włączyła się w to - zaznaczył. - Trzeba najpierw poznać uzasadnienie dla tego wniosku. Natomiast skoro mamy dzisiaj sytuację taką, że całą tą awanturę i pomysł z Jackiem Saryusz-Wolskim wymyślił wicepremier Jarosław Gowin - człowiek, który lubi zmieniać opcje polityczne, to jeśli PO dobrze się postara, porozmawia i zaproponuje być może Jarosława Gowina na premiera, to wtedy taki wniosek ma szansę powodzenia - ironizował Sawicki.