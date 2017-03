RZECZoPOLITYCE Neumann: Cameron też nie chciał wyjść z UE

Neumann mówił o przypadku, w którym do prokuratury miała zostać wezwana pani premier Beata Szydło. Wtedy termin przesłuchania został dostosowany do jej wolnego czasu. - Należało wcześniej termin uzgodnić, a potem to zawiadomienie wysłać – mówił Neumann o zawiadomieniu o wezwaniu do prokuratury (w charakterze świadka) Donalda Tuska. - Nie sądzę żeby Tusk chciał unikać polskiej prokuratury.

Neumann zauważył, że najpierw komisja ds. wyjaśnienia afery Amber Gold zdecydowała o przesłuchaniu syna Tuska, Michała, a tuż po tym o wezwaniu na przesłuchanie Donalda Tuska. Zdaniem gościa jest to zsynchronizowane z wyborem na szefa Rady Europejskiej.

Neumann został zapytany o okładkę „Gazety Polskiej”, na której w niemieckim mundurze jest Donald Tusk. - Co mogę powiedzieć o idiotach? A co ja na to poradzę, że czasem idioci wydają wielonakładowe tygodniki – skwitował Neumann. - To są tygodniki, które służą PiS, są jego organami.

Szef klubu PO krytykował politykę zagraniczną polskiego rządu. - To droga samoizolacji, a na końcu może być droga do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej – powiedział. - Nie stanęli twardo w Brukseli, tylko leżeli pod stołem po nokaucie 27:1. Co trwa od czwartku i piątku? Obrażanie innych krajów. Chcą zrobić z Tuska Niemca, a o tych, którzy na niego zagłosowali mówią, że są na pasku Niemców.

- Dzisiaj Unia to nie tylko te stare problemy: imigranci, bezpieczeństwo energetyczne, ale też nowe: mamy Brexit, sytuację na linii Holandia – Turcja – mówił Neumann.

Komentarze Jacka Saryusza-Wolskiego? - To jest element frustracji. Chyba dociera do niego, że był pionkiem w tej grze – oceniał Neumann.

Pod koniec tygodnia PO złoży wniosek o wotum zaufania dla rządu i zaproponuje własnego kandydata na premiera. - Znamy arytmetykę, ale to wotum ma rozpocząć dyskusję na temat obecności w UE – mówił Neumann. - My składamy wniosek o odwołanie całego rządu, więc wniosek Nowoczesnej jest bezprzedmiotowy – dodał. Nowoczesna chce złożyć wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka.

- Chcemy zrobić wielką proeuropejską demonstrację – mówił Neumann. Powiedział, że jeśli będzie trzeba to PO może zorganizować nawet 500 autokarów, aby przewieźć ludzi. - David Cameron też nie chciał wyprowadzić Wlk. Brytanii z UE, ale jego działania do tego doprowadziły. Teraz też może tak być.

Poseł PO mówił o aferze z Sensum Group i PKP, która rozpoczęła się podczas Światowych Dni Młodzieży. - To jest chyba grubsza i głębsza sprawa. Wiemy też o tym, że minister Adamczyk był wcześniej o tym informowany. Chcemy się dowiedzieć co zrobił – mówił Neumann. - Jeżeli dwie służby są zamieszane w to, to warto żebyśmy o tym porozmawiali.