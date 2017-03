Borys Budka komentuje wniosek o wotum nieufności dla rządu

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Budka przekonywał w RMF FM, że obie te sytuacje różnią się, ponieważ "PiS wykorzystał ten czas tak naprawdę do ośmieszenia instytucji konstruktywnego wotum nieufności".

- My chcemy pokazać Polakom, że jeszcze nikt nigdy tak szybko nie popsuł państwa, jak PiS zrobiło to w ostatnich 15 miesiącach - dodał polityk PO.

Były minister sprawiedliwości dodał, że różnica polega również na tym, iż "wówczas nie było żadnych przesłanek" do składania wniosku o wotum nieufności, ponieważ "Polska się rozwijała, gospodarka polska była w bardzo dobrych rękach, budowaliśmy drogi, rozstrzygaliśmy przetargi, byliśmy dobrym rządem".

- Natomiast w tej chwili jest tak, że w każdym obszarze mamy takie symbole: "misiewiczów", "pisiewiczów", "piotrowiczów", i to trzeba Polakom pokazywać - przekonywał.

Budka jest przekonany, że w czasie debaty nad wotum nieufności PO "pokaże Polakom, jak można lepiej i sprawniej zarządzać Polską". - Ale też pokażemy, co złego PiS robi w każdym obszarze - dodał.

- My pokazujemy - jeżeli jest się odpowiedzialnym liderem odpowiedzialnej partii, to bierze się na siebie ciężar, nawet jeśli może się zdarzyć przegrana, ale zobaczymy, jak to będzie w parlamencie. Każdy ma jeden głos - podsumował Budka.