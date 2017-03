Schetyna: wybory samorządowe będą pierwszym testem

Przewodniczący PO w Ostromecku k. Bydgoszczy uczestniczył w debacie samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącej wyborów i przyszłości samorządu. To drugie, po Dolnym Śląsku, z cyklu planowanych spotkań w regionach.

"To wszystko o czym słyszymy: dwukadencyjność wsteczna, jedna tura, wysoki próg, który ma ograniczać wejście mniejszych komitetów, wreszcie zabranie możliwości startowania komitetom niezależnym, niepartyjnym, pokazuje, że PiS chce wykastrować samorząd terytorialny w Polsce, chce zabrać mu kompetencje i możliwości" - powiedział lider PO na konferencji prasowej.

Schetyna stwierdził, że postępowanie PiS wynika z tego, że partia ta przegrywa wybory samorządowe wszystkich szczebli, wybory bezpośrednie i wybory do sejmików.

"(PiS) chce unieszkodliwić, osłabić, ograniczyć możliwości tych, którzy mając zaufanie mieszkańców, Polaków, skutecznie reprezentują interesy lokalnych społeczności i skutecznie walczą o to, żeby ta władza, która jest najbliżej ludzi, była skuteczna i miała sporo do powiedzenia, jak było dotychczas" - mówił lider PO.

Schetyna zaznaczył, że spotkania w regionach będą poświęcone temu jak chronić osiągnięcia 27 lat samorządu, budować jego autonomię, skutecznie utrzymać jego skuteczny wpływa na wydawanie środków europejskich, prowadzić współpracę pomiędzy samorządem i rządem, aby jak najlepiej rozwiązywać problemy mieszkańców.

Szef PO podkreślił, że jego formacja budowała samorządność w Polsce i powstała z samorządu, dlatego wie jak ważna jest niezależność samorządów i ich podmiotowość.

"Rozmawiamy więc z samorządowcami wszystkich szczebli żeby pokazać jakim zagrożeniem jest polityka centralizacyjna PiS. Jeździmy od województwa do województwa żeby pokazać, że ważna jest integracja i mobilizacja. Ważne jest także żeby nie patrzeć na zadania, jakie stoją przed samorządem tylko przez pryzmat partyjny. To nie jest kwestia tylko czy PiS, czy PO, kto będzie mocniejszy w tym starciu. Ważne jest żeby zachować to, co udało się zrobić - niezależność, bezpartyjność samorządów i to żeby Polacy mogli wybierać tych, których chcą" - dodał.

Schetyna zaznaczył, że kalendarium przygotowań Platformy do wyborów uzależnia od tego kiedy się one odbędą, gdyż zakłada, że wybory nawet mogą zostać przyspieszone o rok i być wyznaczone na jesień tego roku.

"Jesteśmy przygotowani do tego, aby wybrać 50, 60 do 102 kandydatów na prezydentów w największych miastach. To są ośrodki metropolitalne, miasta stutysięczniki. To muszą być osoby, które będą w stanie zbudować wokół siebie nie tylko partyjne, ale także obywatelskie aktywne wsparcie. Dla nas partnerami są nie tylko partie polityczne, ale przede wszystkim niezależni samorządowcy, ruchy miejskie, organizacje pozarządowe, środowiska obywatelskie" - powiedział przewodniczący PO.

Spotkanie z samorządowcami w Ostromecku było zamknięte, bez udziału mediów.