PO złoży projekt ustawy dot. kontroli przejazdów VIP-ów

"Nazwaliśmy ten projekt 'Lex Szydło'. Projekt wprowadza jawny rejestr na stronach internetowych KPRM wszystkich lotów najważniejszych osób w państwie" - mówił Tomczyk.

"Jest to odpowiedź na próbę ukrycia różnych faktów, z którymi mamy do czynienia w ostatnim czasie. Musi być na to jedna odpowiedź, czyli jawność. Na próbę kłamstw musi być jedna odpowiedź, czyli prawda, dlatego zgłaszamy projekt tej ustawy" - dodał poseł.

Polityk Platformy tłumaczył, że propozycja PO podyktowana jest tym, by PiS przestało ukrywać prawdę, żeby "każdy obywatel mógł wiedzieć, jak wygląda każda złotówka, która wpłaca do budżetu państwa".

Tomczyk dodał, że proponowany rejestr miałby być prowadzony przez ministra obrony narodowej.

Jak zaznaczył, podobny rejestr funkcjonuje od niedawna m.in. w Danii.