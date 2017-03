RZECZoPOLITYCE Kierwiński: Decyzja rządu ws. Tuska? Rosja się cieszy

Polityk PO odpowiedział na pytanie dlaczego jego partia wyrzuciła ze swoich szeregów eurodeputowanego Jacka Saryusz-Wolskiego. - To w co wpisał się Jacek Saryusz-Wolski jest powodem tej decyzji – mówił Kierwiński. - Szkodzi polskiemu interesowi.

Poseł Platformy mówił, że w ostatnim czasie Saryusz-Wolski oddalał się od swojej partii. - Ostatnie pół roku, może rok, zachowanie JSW było dość dziwne – mówił Kierwiński. - W ostatnim roku to zainteresowanie sprawami PO spadło. To zachowanie, wpisanie się w taką typową politykę PiS, na pewno nie przynosi chluby – dodał.

Gość skrytykował też aktywność na Twitterze Saryusz-Wolskiego. - Uczestniczy w szkodliwym dla Polski projekcie – powiedział poseł PO.

Jednym z argumentów podnoszonych przez PiS jest to, że Tusk nie zabiegał o poparcie polskiego rządu. - Wiadomo, że jest to szukanie argumentów, żeby wytłumaczyć Polakom tę niezrozumiałą decyzję – komentował Kierwiński. - Polski rząd kieruje się fobiami Jarosława Kaczyńskiego, a nie polską racją stanu.

- Jak nie będzie to Donald Tusk, to będzie to pewnie socjalista, który nie będzie tak wrażliwy na sprawy Europy Środkowo-Wschodniej – uważa Kierwiński. Dodał, że taka decyzja w konsekwencji może doprowadzić do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję.

Kierwiński mówił, że zarzut PiS, że Tusk popierał ewentualne sankcje, które Unia Europejska mogłaby nałożyć na Polskę jest chybiony. Zdaniem gościa w sprawie migracji Tusk nie zgadzał się we wszystkim z kanclerz Niemiec Angelą Merkel . - Gdybym wchodził w retorykę Jarosława Kaczyńskiego, to Rosjanie bardzo się cieszą, że w Polsce jest PiS – mówił Kierwiński.- Albo szefem będzie Donald Tusk, albo ktoś spoza Polski.

Kolejnym wątkiem były wybory samorządowe i kandydatury PO na prezydentów miast. - W lipcu przedstawiamy listę kandydatów na prezydentów miast – zapowiedział Kierwiński. - Wśród kandydatów wymienia się Andrzeja Halickiego i Rafała Trzaskowskiego – mówił o najpoważniejszych kandydatach PO na prezydenta Warszawy.

Gość skrytykował decyzję PiS o odrzuceniu ustawy reprywatyzacyjnej. Powiedział też, że błędem jest brak audytu w ratuszu w Warszawie, który zapowiadała prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.