Platforma Obywatelska chce odwołania Andrzeja Przyłębskiego

Teczka personalna tajnego współpracownika pseudonim "Wolfgang" dotycząca Andrzeja Przyłębskiego została w piątek udostępniona w poznańskim oddziale IPN. Dokumenty obejmują lata 1979-1980. Wynika z nich, że TW "Wolfgang" "został pozyskany do współpracy 11 czerwca 1979 r.". Jak podano, w celu "zapewnienia dopływu informacji operacyjnych dotyczących przejawów działalności antysocjalistycznej w środowisku studenckim w Poznaniu". Biuro Lustracyjne IPN wdrożyło w piątek procedurę weryfikacji oświadczenia lustracyjnego Przyłębskiego.

W czwartek MSZ w oświadczeniu przesłanym PAP podkreśliło, że nie posiada informacji, aby IPN podważył prawdziwość oświadczenia ambasadora Polski w Niemczech Andrzeja Przyłębskiego, w którym ten zaprzeczył współpracy z SB. Resort podkreślił, że Przyłębski kilkakrotnie przechodził procedurę sprawdzającą, sprawa sygnatury w IPN "jest znana" MSZ.

Wiceprzewodniczący klubu PO Andrzej Halicki przypomniał, że w zeszłym tygodniu PO pytała o rzekomą współpracę ambasadora Przyłębskiego ze Służbą Bezpieczeństwa. - Te informacje potwierdziły się i ku naszemu zdumieniu MSZ, potwierdzając tę informację, dokonało kompromitującego oświadczenia, mianowicie, że to jest wiedza znana bardzo długo - zaznaczył poseł. - Po drugie, nie wyciągając konsekwencji stwierdziło, że MSZ pomimo tego, że oświadczenie lustracyjne zawierało nieprawdę nie wyciągnęło z tego konsekwencji i otóż nie zamierza wyciągać, gdyż tymi sprawami się nie zajmuje - podkreślił Halicki.

Halicki ocenił, że szef dyplomacji Witold Waszczykowski obecnie traci czas i "kompromituje polskie MSZ na intrygę z nierealnym, wirtualnym kandydatem" Jackiem Saryusz-Wolskim na stanowisko szefa Rady Europejskiej, a nie wyciąga konsekwencji wobec Przyłębskiego. - Żądamy wyciągnięcia odpowiedzialności i jak najszybszego wniosku o dymisję ambasadora Przyłębskiego - podkreślił wiceszef klubu PO. - Pan minister Waszczykowski powinien być tu w Warszawie, jak najszybciej tę sprawę przeciąć, a nie tracić czas na nieskuteczne, kompromitujące polskie MSZ działania w Brukseli - oświadczył Halicki.

Z kolei Szczerba zauważył, że Berlin, obok Waszyngtonu i Brukseli jest trzecią najważniejszą placówką dyplomatyczną Polski. - My w tym miejscu nie tylko apelujemy do ministra Waszczykowskiego o pilne odwołanie ambasadora Przyłębskiego i powrót do kraju. Apelujemy również do prezydenta Andrzeja Dudy. Art. 133 konstytucji mówi wprost: prezydent RP mianuje i odwołuje ambasadorów RP, prezydent stoi na straży bezpieczeństwa państwa. Jak zapewnia bezpieczeństwo państwa, mając na placówce w Berlinie człowieka, który jest prawdopodobnie kłamcom lustracyjnym? - pytał poseł PO.

Szczerba pytał również, czy żona ambasadora Andrzeja Przyłębskiego, obecna prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska miała wiedzę na temat współpracy jej męża z SB. - To wszystko stawia również panią sędzię Przyłębską w bardzo złym świetle - ocenił Szczerba.