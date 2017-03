Ewa Kopacz: Saryusz-Wolski dał się wykorzystać

Była premier mówiła w rozmowie z Superstacją o zamieszaniu wokół Jacka Saryusz-Wolskiego i wyborze nowego szefa Rady Europejskiej. - Kaczyński nie cofnie się, pytanie po co rozpętał tę burze, pewnie nie będzie odpowiedzi z ust Kaczyńskiego, będzie kluczył, że wybiera najlepszy scenariusz dla Polski, a tymczasem po prostu nas kompromituje w Europie. Pokazuje tym, że w tej Europie w XXI wieku są ojczyzny, które nie potrafią wspierać swoich rodaków - oceniła Ewa Kopacz.

- Jedni będą się zastanawiać, że to kolejny etap szaleństwa PiS, a inni będą myśleć co Kaczyński chciał zrobić. Ja myślę, że to osobisty wątek kompleksu do Tuska. Przecież Kaczyński nigdy z Tuskiem nie wygrał w polityce. On nie lubi przegrywać - dodała.

Zdaniem Kopacz kandydatura Saryusz-Wolskiego dodaje całej sprawie pikanterii, bo był on w Platformie Obywatelskiej, partii założonej przez Donalda Tuska.

- Chodzi o to, aby przeciwstawić Polaka Polakowi. Saryusz-Wolski dał się wykorzystać - powiedziała Kopacz.

- To maskowane wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. Proszę zauważyć, że rząd ogłosił, iż Polska wstaje z kolan w Unii Europejskiej. Jakoś nas stojących nie zauważyła wielka czwórka i rozważają scenariusze przyszłości Unii Europejskiej. Jakoś w Paryżu nas nie było, chociaż Polską rządzi opcja, która uważa, że będzie reformować Unię Europejską. Ci sami ludzie, nie czują się dobrze w tej Europie - kontynuowała.

- Kaczyński obrał kurs, że albo on będzie rządził i reformował Unię, albo Polski w tej Unii nie będzie. On jest na tyle tchórzliwy, że nie zada Polakom pytania czy ma przyzwolenie na wyprowadzenie Polski z Unii. Wiadomo, że dziś by usłyszał od Unii wielkie NIE. Młodzi Polacy dziś czują się Europejczykami - zakończyła Kopacz.